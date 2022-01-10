لبنان

في طرابلس... حجر كبير يقع على سيارة (صور)

Lebanon 24
10-01-2022 | 09:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيارة مركونه  بجانب الطريق في طرابلس لاضرار مادية بعد سقوط حجر كبير على زجاجها الخلفي بسبب تصدع شرفة احد المنازل في منطقة التل في طرابلس.
 
 
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