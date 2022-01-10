في طرابلس... حجر كبير يقع على سيارة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيارة مركونه بجانب الطريق في طرابلس لاضرار مادية بعد سقوط حجر كبير على زجاجها الخلفي بسبب تصدع شرفة احد المنازل في منطقة التل في طرابلس.