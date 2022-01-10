لبنان

أزمة جديدة تلوح في الأفق... تهريب الطحين إلى سوريا "عَ مدّ عينك والنظر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2022 | 09:09
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بعد رفع الدعم عن المحروقات التي كانت تُهرّب الى سوريا، مما أجبر المواطنين على الوقوف بالطوابير أمام محطات المحروقات، تلوح أزمة خبز في الأفق مع تصاعد عمليات تهريب الطحين الى سوريا بشكل غير مسبوق، إذ علمَ "لبنان ٢٤" أنّ الطرقات والمعابر الجردية العكارية تشهد حركة ناشطة لشاحنات صغيرة وكبيرة، محملة بالطحين.
ولفتت المصادر الى أنّ سعر الطن وصلَ الى ٥ ملايين ليرة نتيجة لارتفاع الطلب عليه، بينما لم تُسلّم ٧٥٪؜ من المطاحن الطحين للمخابز، ما جعل ربطة الخبز تلامس الـ١٠ آلاف ليرة.

لبنان

خاص

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