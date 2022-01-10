وقفات احتجاجية لتجمع متقاعدي قوى الامن

نفذت مجموعات المناطق في تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي "وقفات احتجاجا على ما يتعرض له متقاعدو قوى الامن الداخلي من صعوبة في الدخول الى المستشفيات ومعالجتهم وفرض مبالغ مالية عالية عليهم".ولفتت، في بيان، الى ان "المديرية العامة (لقوى الامن الداخلي) بدل ان تقوم بواجبها تجاه المتقاعدين وتغطية نفقات معالجتهم، تقف متفرجة على هذا الوضع من دون تدخل، لذلك ستنفذ (المجموعات) غدا وقفات احتجاج في الاماكن التالية:-امام مستشفى الملا في طرابلس.- امام مستشفى المقاصد او مركز الحلو الطبي.- امام مركز صور الطبي.- امام مركز السعديات الطبي".وأملت "المشاركة والتنسيق مع مجموعات كل ضمن نطاقه لمعرفة وقت الوقفة".