لبنان

لا توزيع للمحروقات الخميس وجدول الغد بارتفاع ملحوظ بالاسعار.. اليكم ما أكده ابو شقرا

Lebanon 24
10-01-2022 | 09:22
A-
A+
Doc-P-905725-637774286428698093.jpg
Doc-P-905725-637774286428698093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" انه "منذ صدور آخر جدول لاسعار المحروقات الثلثاء الماضي، توزع البضائع على اساس 15 في المئة بالدولار الاميركي على سعر 28000 ليرة، بينما تجاوز سعر صرف الدولار الـ31 ألفا"، وقال: "هذا الامر تدمير وافلاس للمؤسسات والموزعين وأصحاب المحطات، وكذلك للمواطن اللبناني الذي يموت كل يوم مئة مرة بسبب غلاء الاسعار".
 
وطالب ابو شقرا "المسؤولين وخصوصا حاكم مصرف لبنان، بالتدخل السريع لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار"، سائلا عمن "يقف وراء ارتفاعه الجنوني"، وقال: "ليكفوا عن هذا الموضوع رأفة بالمواطن والمؤسسات والوطن".
 
وأعلن أن "جدول الاسعار سيصدر غدا، وسيلحظ ارتفاعا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار"، مؤكدا باسم الموزعين "تأييدهم لتحرك يوم الخميس، لافتا الى أنهم "بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:12 | 2022-01-10
09:09 | 2022-01-10
09:34 | 2022-01-10
06:20 | 2022-01-10
11:11 | 2022-01-10
11:05 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website