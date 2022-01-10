لبنان

لقاء ميقاتي ونظيره المصري...التوقيع الرباعي الأولي على إستجرار الغاز قريبا

Lebanon 24
10-01-2022 | 09:34
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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس وزراء مصر  الدكتور مصطفى مدبولي في شرم الشيخ بمصر 
شارك  في اللقاء الوفد اللبناني الذي ضم وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر  علي الحلبي.
وعن الجانب المصري حضر وزير  وزير الكهرباء  محمد شاكر ووزير البترول طارق الملاّ.
وتم خلال اللقاء  البحث في موضوع استجرار الغاز المصري الى لبنان واتفق على توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان ومصر والاردن وسوريا قريبا ، تمهيدا للحصول على الاعفاء النهائي من عقوبات" قانون قيصر".
وابلغ رئيس وزراء مصر الرئيس ميقاتي عن تجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لارسالها بحرا الى لبنان.
كما تم الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الانتاج الزراعي الى مصر.
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