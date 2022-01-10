لبنان

عملية استئصال كتلة شعر من بطن مريضة في إحدى المستشفيات.. حجمها يفوق التوقع (صورة)

Lebanon 24
10-01-2022 | 09:47
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تمت في قسم الجراحة في مستشفى بعلبك الحكومي عملية غريبة من نوعها، تمثلت باستئصال كتلة من الشعر أقفلت كامل معدة المواطنة ن. ر. (19 سنة)، وتكللت بالنجاح. 

وأوضح رئيس قسم الجراحة في المستشفى الدكتور عاصم شداد أن "الشابة حضرت إلى قسم الطوارئ في مستشفى بعلبك الحكومي وهي تعاني من ألم شديد نتيجة انسداد معدتها بالكامل، وفي الفحص السريري تبين أن هناك انتفاخا واضحا فوق المعدة، مما يشير إلى كتلة كبيرة تحت الجلد في منطقة المعدة الكولون المعترض، وفي صورة السكانر ظهر تضخم هائل من مدخل المعدة إلى مخرجها".
 


وأضاف: "أجرينا للمريض عملية جراحية، ولدى فتح البطن، تبين لدينا كتلة من الشعر أخذت شكل كامل المعدة، وجرى الاستئصال للكتلة التي علمنا بأنها ناجمة عن مثابرة الفتاة على أكل الشعر منذ عدة سنوات، ووضع المريضة حاليا مستقر وهي بصحة جيدة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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