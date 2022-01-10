امتهنا عمليات النشل وسرقة الدراجات الآلية... فوقعا بكمين محكم لقوى الامن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص يقومون بعمليات نشل وسرقة دراجات آلية.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات والجهود الاستعلامية التي كثّفتها شعبة المعلومات لكشف الفاعلين، تمكّنت من تحديد هوية أفراد عصابة تنشط في هذا المجال، وتضم شخصَين:- ن. ج. (من مواليد عام ١٩٩٦، مكتوم القيد)- ر. ز. (من مواليد عام ١٩٩٣، سوري الجنسية)بتاريخ 5-1-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، أوقفت دوريات من الشّعبة المذكورَين، بكمينٍ محكمٍ في محلّة برج حمود، وضبطت الملابس المستخدمة في عمليات النشل والسرقة التي نفّذاها.