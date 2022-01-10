لبنان

عملية سرقة في كلية الهندسة في طرابلس (صور)

Lebanon 24
10-01-2022 | 09:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام وحدات من الجيش بتوقيف احد الاشخاص بعد تسلله الى داخل مبنى كلية الهندسة في منطقة القبة في طرابلس. والعمل جار للبحث عن آخرين  داخل اقسام الكلية.

يذكران كلية الهندسة قد تعرضت سابقاً لعدة عمليات سرقة.
 
 
 


 
 
 
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كلية الهندسة

طرابلس

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