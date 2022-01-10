عملية سرقة في كلية الهندسة في طرابلس (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام وحدات من الجيش بتوقيف احد الاشخاص بعد تسلله الى داخل مبنى كلية الهندسة في منطقة القبة في طرابلس. والعمل جار للبحث عن آخرين داخل اقسام الكلية.



يذكران كلية الهندسة قد تعرضت سابقاً لعدة عمليات سرقة.





