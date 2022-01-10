في الحلانية... اشكال مسلح بين عائلتين

أفادت مندوية "لبنان 24" عن وقوع اشكال مسلح في بلدة الحلانية بين الـ "شومان" والـ "العبدالله".

وعلى الفور وصلت قوة من الجيش الى البلدة والعمل جار على تعقب مطلقي النار.