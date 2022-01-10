لبنان

في الحلانية... اشكال مسلح بين عائلتين

Lebanon 24
10-01-2022 | 09:59
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أفادت مندوية "لبنان 24" عن وقوع اشكال مسلح في بلدة الحلانية بين الـ "شومان" والـ "العبدالله".
 
وعلى الفور وصلت قوة من الجيش الى البلدة والعمل جار على تعقب مطلقي النار.
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الحلانية

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