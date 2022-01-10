حركة غريبة في محطات الوقود... ما الذي يجري؟

أفادت المعلومات لـ "لبنان 24" أنه بعد تداول أخبار عن ارتفاع ملحوظ سيشهده سعر صفيحة البنزين في الأيام المقبلة بدأت بعض المحطات باقفال أبوابها وتخزين الكمية المتوافرة لديها بهدف بيعها على السعر الجديد.

وفي سياق متصل، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توافد الناس الى محطات الوقود بشكل كثيف، ما تسبب بعودة الطوابير الى بعض المناطق.

وكان ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، قد اعلن أن "جدول الاسعار سيصدر غدا، وسيلحظ ارتفاعا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار"، مؤكدا باسم الموزعين "تأييدهم لتحرك يوم الخميس، لافتا الى أنهم "بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني".