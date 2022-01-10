لبنان

وزير الداخلية أكد أهمية قيام هيئة الإشراف على الانتخابات بواجباتها

Lebanon 24
10-01-2022 | 10:45
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك وأمين سره عطاالله غشام. وتم البحث في عمل الهيئة الحالية، في ظل عدم تعيين هيئة جديدة مع تعذر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وتزامنا مع فتح باب الترشيح.
 
وأكد مولوي "أهمية قيام الهيئة بواجباتها لناحية الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، لا سيما الإنفاق والإعلان الانتخابيين".
 
ووضع عبد الملك مولوي في "حاجات الهيئة لمواكبة التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة".
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