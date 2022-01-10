لبنان

في الشمال... أمن الدولة يضبط بضاعة مكتوب عليها "بالعبرية" (صور)

Lebanon 24
10-01-2022 | 10:50
A-
A+
Doc-P-905745-637774340043931157.jpg
Doc-P-905745-637774340043931157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال بمؤازرة أمن الدولة بضبط كمية من البضاعة في احدى السوبرماركت مكتوب عليها باللغة العبرية. وتم حجزها ومصادرتها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
مواضيع ذات صلة
ممثل لبناني يكشف: مررت بظروف منذ سنة "ما كان معي ليرة لروح على السوبرماركت"
lebanon 24
10/01/2022 23:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فاتورة "السوبرماركت" تفاجىء ليليان نمري: "شووووو هول كنت أصرفن بـ4 أشهر"... فكم بلغت؟! (فيديو)
lebanon 24
10/01/2022 23:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق عام البداوي مقابل سوبرماركت الملكة
lebanon 24
10/01/2022 23:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر ما يحدث في كازاخستان "محاولة مدعومة أجنبيا لتقويض أمن الدولة بالقوة"
lebanon 24
10/01/2022 23:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24

أمن الدولة

سوبرماركت

بضاعة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2022-01-10
14:43 | 2022-01-10
16:19 | 2022-01-10
16:04 | 2022-01-10
15:34 | 2022-01-10
15:19 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website