في الشمال... أمن الدولة يضبط بضاعة مكتوب عليها "بالعبرية" (صور)

قامت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال بمؤازرة أمن الدولة بضبط كمية من البضاعة في احدى السوبرماركت مكتوب عليها باللغة العبرية. وتم حجزها ومصادرتها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.