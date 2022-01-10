لبنان

بيانٌ جديد ومهم من رئاسة الجمهورية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-01-2022 | 11:42
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رداً على معلومات تحمّل رئاسة الجمهورية مسألة "تجميد المراسيم" المتعلقة برواتب المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم.. صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان التالي:
لم يمدد العمل بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للاسباب المعروفة. الرئيس عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبتّ في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة لكن سعيه لم يستجاب. من المتعذّر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء. اي تأخير يحصل لبت هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء. المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها. 
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