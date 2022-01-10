دولار منصة "صيرفة" يرتفع.. إليكم كم بلغ

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ لهذا اليوم، 19 مليون دولار أميركي بمعدل 24600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

ووفقاً للبيان، فإنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".