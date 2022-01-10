لبنان

المدير العام لـ"قوى الأمن" يلتقي أهالي شُهداء فوج الإطفاء.. ماذا قال لهم؟

Lebanon 24
10-01-2022 | 11:56
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التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، وفدا من أهالي شهداء فوج الإطفاء.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد تمنى عثمان "تحقيق العدالة في هذه القضية الإنسانية والوطنية".  
 
 
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