لبنان

إصابتان جراء حريق في سنتر تجاري مقابل سرايا النبطية

Lebanon 24
10-01-2022 | 12:05
A-
A+
Doc-P-905765-637774386412994769.png
Doc-P-905765-637774386412994769.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شبّ، عصر اليوم، حريق كبير داخل محل للالبسة في سنتر تجاري مقابل السرايا الحكومية في النبطية.
وعلى الفور، حضرت فرق من الدفاع المدني وعملت على محاصرة النيران واخمادها، فيما قامت فرق من اسعاف النبطية والصليب الاحمر اللبناني واسعاف "كشافة الرسالة" بإسعاف إصابتين نتيجة الاختناق، ونقلهما الصليب الاحمر واسعاف النبطية الى مستشفى "النجدة الشعبية" في المدينة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2022-01-10
14:43 | 2022-01-10
16:19 | 2022-01-10
16:04 | 2022-01-10
15:34 | 2022-01-10
15:19 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website