إصابتان جراء حريق في سنتر تجاري مقابل سرايا النبطية

شبّ، عصر اليوم، حريق كبير داخل محل للالبسة في سنتر تجاري مقابل السرايا الحكومية في النبطية.

وعلى الفور، حضرت فرق من الدفاع المدني وعملت على محاصرة النيران واخمادها، فيما قامت فرق من اسعاف النبطية والصليب الاحمر اللبناني واسعاف "كشافة الرسالة" بإسعاف إصابتين نتيجة الاختناق، ونقلهما الصليب الاحمر واسعاف النبطية الى مستشفى "النجدة الشعبية" في المدينة.