في الميناء - طرابلس.. "قوى الأمن" توقف مُتهماً بتهريب أشخاص

أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحد الاشخاص في مدينة الميناء، وهو متهم بجرم بتهريب اشخاص عبر البحر بصورة غير شرعية.



وسُلّم الموقوف الى الفصيلة المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.