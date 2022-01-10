الحلبي ترأس اجتماعات رؤساء المناطق التربوية ولجنة الطوارىء التربوية





وعرض سلوم "تطلعات النقابة وبرنامجها من أجل إحداث نقلة نوعية نموذجية في مهنة الصيدلة وإطلاق البطاقة الدوائية"، شارحا "مروحة الاتصالات التي يقوم بها مع الدول والجهات المانحة، وذلك بهدف تغطية جزء من التكلفة الدوائية للمواطنين بعد رفع الدعم الجزئي أو الكلي عن الأدوية"، مشددا على "سعي النقابة إلى حصر الدواء بالصيدلية التي تؤمن النوعية الجيدة للأدوية".



ووجه سلوم "دعوة إلى الوزير الحلبي للمشاركة في المؤتمر الذي تزمع النقابة عقده في أيار المقبل عن هويتنا الدوائية".



كذلك، أثار سلوم "موضوع أعداد الخريجين في الجامعات والمستويات العلمية الواجب تحقيقها".



من جهته، أكد الحلبي أن "موضوع الخريجين والمستويات المطلوبة كانت مدار بحث في مجلس التعليم العالي"، داعيا "النقيب إلى رفع كتاب إلى المجلس باقتراحاته حول تدريس مهنة الصيدلة في الجامعات، ليصار إلى دعوته إلى المجلس ومناقشة اقتراحه"،



كما شكر لـ"النقيب دعوته إلى المؤتمر واهتمامه بترسيخ قواعد قانونية لجودة مخرجات تعليم الصيدلة وتطوير الاختصاصات الصيدلانية"، منوها ب"عمل النقابة على تطوير الصناعة الدوائية الوطنية التي تفتح المزيد من فرص العمل للمتخصصين وتحقق إنتاجا متميزا للتصدير يرفع اسم لبنان ويعزز اقتصاده وسمعته العلمية".



رؤساء المناطق اجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع نقيب الصيادلة المنتخب حديثا الدكتور جو سلوم، وهنأه بـ"انتخابه"، متمنياً له ولمجلس النقابة "النجاح في تطوير المهنة وخدمة المجتمع صحياً ودوائياً".وعرض سلوم "تطلعات النقابة وبرنامجها من أجل إحداث نقلة نوعية نموذجية في مهنة الصيدلة وإطلاق البطاقة الدوائية"، شارحا "مروحة الاتصالات التي يقوم بها مع الدول والجهات المانحة، وذلك بهدف تغطية جزء من التكلفة الدوائية للمواطنين بعد رفع الدعم الجزئي أو الكلي عن الأدوية"، مشددا على "سعي النقابة إلى حصر الدواء بالصيدلية التي تؤمن النوعية الجيدة للأدوية".ووجه سلوم "دعوة إلى الوزير الحلبي للمشاركة في المؤتمر الذي تزمع النقابة عقده في أيار المقبل عن هويتنا الدوائية".كذلك، أثار سلوم "موضوع أعداد الخريجين في الجامعات والمستويات العلمية الواجب تحقيقها".من جهته، أكد الحلبي أن "موضوع الخريجين والمستويات المطلوبة كانت مدار بحث في مجلس التعليم العالي"، داعيا "النقيب إلى رفع كتاب إلى المجلس باقتراحاته حول تدريس مهنة الصيدلة في الجامعات، ليصار إلى دعوته إلى المجلس ومناقشة اقتراحه"،كما شكر لـ"النقيب دعوته إلى المؤتمر واهتمامه بترسيخ قواعد قانونية لجودة مخرجات تعليم الصيدلة وتطوير الاختصاصات الصيدلانية"، منوها ب"عمل النقابة على تطوير الصناعة الدوائية الوطنية التي تفتح المزيد من فرص العمل للمتخصصين وتحقق إنتاجا متميزا للتصدير يرفع اسم لبنان ويعزز اقتصاده وسمعته العلمية".





كذلك، وضع الحلبي المجتمعين في "أجواء الحوافز أي التسعين دولارا وتأمين التمويل لصناديق المدارس، الذي تم بالتعاون مع مصرف لبنان".



وأكد الحلبي أن "التعليم هو الأمل الوحيد المتبقي للبنانيين بعد تراجع مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن "فتح المدارس وممارسة العمل التربوي والأكاديمي هما الطريق لتنفيذ البرامج المقررة للعام الدراسي الحالي، وأيضا لسداد التسعين دولارا المرتبطة بالحضور واستمرارية العمل التربوي"، مذكرا بأن "الإضراب حق قانوني على ألا يقفل المرفق العام".



واستمع الحلبي إلى "آراء رؤساء المناطق وهواجسهم من ضياع العام الدراسي بسبب المزايدات ".



كما تمت مناقشة سبل تسريع التدقيق في لوائح المدارس لتنظيف الداتا، وبالتالي توسيع قاعدة الذين قبضوا التسعين دولارا لتشمل جميع المستحقين، وذلك بالتعاون اليومي والتقني مع وحدة المعلوماتية في الوزارة".



لجنة الطوارىء ثم ترأس الحلبي اجتماعا لرؤساء المناطق التربوية في المحافظات، بحضور مدير التعليم الأساسي جورج داوود ورئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، ووضعهم في "أجواء حملة كورونا وفتح المدارس بناء على قرار اللجنة الوزارية لكورونا باعتماد البروتوكول الصحي، على اعتبار أن المدرسة تشكل مكانا أكثر أمانا والتزاما للتلاميذ"، ووضعهم في "أجواء متابعة المساعي لتأمين بقية العطاءات في مجلس الوزراء او عبر مراسيم جوالة".كذلك، وضع الحلبي المجتمعين في "أجواء الحوافز أي التسعين دولارا وتأمين التمويل لصناديق المدارس، الذي تم بالتعاون مع مصرف لبنان".وأكد الحلبي أن "التعليم هو الأمل الوحيد المتبقي للبنانيين بعد تراجع مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن "فتح المدارس وممارسة العمل التربوي والأكاديمي هما الطريق لتنفيذ البرامج المقررة للعام الدراسي الحالي، وأيضا لسداد التسعين دولارا المرتبطة بالحضور واستمرارية العمل التربوي"، مذكرا بأن "الإضراب حق قانوني على ألا يقفل المرفق العام".واستمع الحلبي إلى "آراء رؤساء المناطق وهواجسهم من ضياع العام الدراسي بسبب المزايدات ".كما تمت مناقشة سبل تسريع التدقيق في لوائح المدارس لتنظيف الداتا، وبالتالي توسيع قاعدة الذين قبضوا التسعين دولارا لتشمل جميع المستحقين، وذلك بالتعاون اليومي والتقني مع وحدة المعلوماتية في الوزارة".

ثم ترأس الحلبي اجتماعا للجنة الطوارىء التربوية، التي تضم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واتحادات لجان الأهل ونقابة المعلمين، في حضور رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، الذي أبلغ المجتمعين أن "70 في المئة من المدارس الخاصة على مستوى لبنان فتحت أبوابها للتعليم الحضوري بوجود التلاميذ والهيئات التعليمية".



ورحب الوزير بالحضور مؤكدا "الدور المحوري للتعليم الخاص، إلى جانب التعليم الرسمي"، مشيرا إلى "نزوح كبير حصل من عدد من المدارس الرسمية إلى المدارس الخاصة بسبب الإقفال المستمر للرسمي نتيجة الإضرابات"، كاشفا أن "الانتقال من الرسمي إلى الخاص طاول أحيانا دوام بعد الظهر حيث انتقل عدد من التلامذة النازحين إلى المدارس الخاصة".



وعبر الحلبي عن "قلقه على التربية في لبنان وخشيته من أن يفقد لبنان ميزته التفاضلية التي كان يتمتع بها لجهة المستوى المرموق للمدرسة والجامعة"، مشيرا إلى أن "الوزارة مددت مهلة قبول موازنات المدارس الخاصة حتى نهاية شباط المقبل".



وتحدث نقيب المعلمين رودولف عبود عن "إنجاز الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية على مدى ثلاثة أشهر، وان رغبة نقابة المعلمين لم تكن بالإضراب بل بتمديد العطلة أسبوعا لأسباب انتشار الوباء".



وأشار إلى "الجهود المبذولة لاستمرار العام الدراسي وإلى معاناة المعلمين في القطاع الخاص أيضا لأن الغلاء يطاولهم مثل جميع المواطنين ، وطالب بأن يتم تأمين بدل النقل وبعض الدعم لهم وان يتم دعم المدارس الخاصة بالكمامات والمطهرات وأدوات التنظيف لتتمكن من زيادة دعمها للمعلمين ليتمكنوا من الاستمرار في رسالتهم".



واشار منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر إلى ان "هذه المرحلة هي فرصة لإثبات جدية المؤسسات الخاصة وفعاليتها ولكي نستمر في الأداء التربوي المميز"، مؤكدا ان "الحوار مستمر بين المؤسسات ونقابة المعلمين"، ومعتبرا ان "المعلمين هم الركن الأساسي في العائلة التربوية ، وأن راحة الأستاذ امر مقدس ولا مساومة عليه".



وتمت الإشارة من جانب اتحادات الأهل إلى معاناة الأهالي الذين بلغت نسبة الفقر لديهم حدود ال 80%، وبالتالي يتوجب ضرورة تحقيق التوازن بين إمكانات الأهل وما تقدمه المؤسسة للمعلمين.



وأكد الأهل أنهم "يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية ولا يمكنهم الدفع بعملة أخرى"، كما عبروا عن "مد اليد للمؤسسات التربوية وللنقابة للحوار الدائم وإيجاد الحلول"، وأكدوا أنهم "يسعون إلى وضع مسودة لقانون بديل عن القانون 515 برعاية الوزارة يكون منصفا للجميع".



من جهته اكد الحلبي ان "جولة الأفق كانت مفيدة وهناك ضرورة لإبقاء المؤسسات التربوية قوية وتقوم بدورها"، وطلب "إعداد ورقة عمل لكي يسعى مع الحكومة والجهات المانحة للحصول على أي دعم ممكن للتعليم الخاص على غرار المساعي التي يقوم بها للتعليم الرسمي".



وأمل في ان "يتمكن الإتحاد من توفير سعر منخفض لكواشف الكورونا والإسهام في دعم بدل النقل للمعلمين، والتوافق بين مكونات اللجنة على ورقة عمل لمناقشتها في الإجتماع المقبل".



مجلس التعليم العالي

ثم ترأس الحلبي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين ، وذلك بمشاركة نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين ، وتم عرض الطلبات الواردة إلى المجلس المتعلقة بالترخيص لاختصاصات عليا في التمريض ومنها الدكتوراه .



وتوقف المجلس عند هجرة الممرضات والممرضين إلى الخارج وبالتالي ضرورة تفعيل هذه الإختصاصات وتخريج ممرضين جدد على مستويات مهنية وبحثية عليا . وشرحت النقيبة ساسين "الدور الذي يلعبه حملة الدكتوراه في التمريض لرفع مستوى الأبحاث والتطوير في تعليم الممرضين ورفع مستوى إعداد الموارد البشرية في هذا المجال". واوصى مجلس التعليم العالي باتخاذ التوجهات المناسبة في هذا السياق.



وانتقل المجلس إلى جدول الأعمال، وركز الحلبي على "الجودة والضوابط في التعاطي مع ملفات التعليم العالي لكي يبقى لبنان كما كان سابقا قبلة للحصول على الشهادات الجامعية ذات المستوى والجودة، إن كان ذلك للطلاب اللبنانيين أو للطلاب الراغبين من غير اللبنانيين الذين يقصدون جامعاتنا للدراسة والتخصص".



وفي إطار متابعة ملف الشهادات المعطاة للطلاب العراقيين وتجميع المعطيات ودراستها، اوصى المجلس بتشكيل لجنة مصغرة من اعضائه لدعوة رؤساء الجامعات الثلاثة المعنية بهذه القضية، لمتابعة تفاصيل هذا الملف معهم ، على أن توضع امام اللجنة كل الملفات التي طلبتها وقد توافر جزء كبير منها وهي تتعلق بتراخيص الجامعات ومساحاتها وعدد الطلاب المسموح به في الترخيص، وملفات الأساتذة المتفرغين وشهاداتهم واختصاصاتهم، وايضاً شهادات الطلاب المسجلين ومعادلاتها وانواع الإختصاصات التي تسجلوا فيها، وذلك للوقوف على كل الخلفيات والمعطيات ووضع مجلس التعليم العالي في تفاصيلها لاتخاذ الإجراءات والتوصية بها.



من جهة ثانية، وفي إطار متابعة طلبات المؤسسات، طلب المجلس تسليمه كل التقارير التي انجزتها اللجان المتخصصة، وذلك للإطلاع عليها وتسريع متابعة طلبات أصحاب العلاقة.

كذلك، أوصى المجلس بتحضير ملفات المرشحين لتشكيل لجان متخصصة جديدة.



وقرر المجلس توجيه الدعوة إلى رؤساء الجامعات لاجتماع يتم في خلاله البحث في مواضيع الأقساط الجامعية والتعليم الحضوري وامور أكاديمية أخرى ملحة .

