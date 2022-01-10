15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجبل 6653 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 780833.

كما وسجل لبنان 15 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9298.