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لبنان
بخعون ودعت والدة جهاد الصمد في مأتم مهيب
Lebanon 24
10-01-2022
|
13:26
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ودعت بلدة بخعون، في مأتم مهيب، الراحلة فاطمة محمد شمس الدين والدة النائب جهاد الصمد وأرملة النائب السابق مرشد الصمد، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي النائب علي درويش، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وقائمقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ أمير رعد، والنواب: محمد كبارة، عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، طوني فرنجية، وسامي فتفت، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين.
وحضر أيضا مسؤول مخابرات الجيش في الضنية الرائد عماد زريقة، رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، الأمين العام لحركة "التوحيد الإسلامي" الشيخ بلال شعبان، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ فايز سيف، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس إتحاد بلديات جرد الضنية غازي عواد، مدير مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، منسق "تيار المستقبل" في الضنية هيثم الصمد، منسق "تيار العزم" في الضنية محمود لاغا، ورؤساء بلديات ومخاتير ورجال دين وفاعليات وحشد من المواطنين.
وكان الشيخ رعد أم المصلين في صلاة الجنازة، التي أقيمت في مسجد بخعون الكبير، ثم ووريت الراحلة في الثرى في مقابر العائلة، قبل أن يتقبل الصمد ودرويش وأفراد العائلة التعازي.
وكان الصمد تلقى اتصالات تعزية، أبرزها من رئيس مجلس النواب، الرئيس سعد الحريري، الرئيس فؤاد السنيورة ووزراء ونواب حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وحزبية ودينية.
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