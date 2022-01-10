آخر المعطيات بشأن الخبز وتوزيعه.. هل سيرتفع سعر الرّبطة غداً؟

قال رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف لـ"لبنان24"، مساء اليوم الإثنين، إن "الخبز لن يوزّع صباح غدٍ على المتاجر ومحلات السوبرماركت، وذلك بسبب النقص في القمح لدى المطاحن"، وأضاف: "هناك أفران ليس لديها طحين نهائياً في حين أن بعض المطاحن تسلم كميات زهيدة جداً من الدقيق، الأمر الذي انعكس سلباً على كمية الخبز المتوفرة في السوق".



ولفت سيف إلى أنه "من أجل عدم انقطاع الخبز، سعت الأفران لتأمينه في صالات العرض"، موضحاً أنّ "المفاوضات قائمة مع وزارة الاقتصاد بشأن القمح المدعوم والتسعيرة التي يجب أن تتغير تماشياً مع التقلبات الحادّة في سعر الدولار بالسوق الموازية".