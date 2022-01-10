لبنان

آخر المعطيات بشأن الخبز وتوزيعه.. هل سيرتفع سعر الرّبطة غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2022 | 14:08
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قال رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف لـ"لبنان24"، مساء اليوم الإثنين، إن "الخبز لن يوزّع صباح غدٍ على المتاجر ومحلات السوبرماركت، وذلك بسبب النقص في القمح لدى المطاحن"، وأضاف: "هناك أفران ليس لديها طحين نهائياً في حين أن بعض المطاحن تسلم كميات زهيدة جداً من الدقيق، الأمر الذي انعكس سلباً على كمية الخبز المتوفرة في السوق". 

ولفت سيف إلى أنه "من أجل عدم انقطاع الخبز، سعت الأفران لتأمينه في صالات العرض"، موضحاً أنّ "المفاوضات قائمة مع وزارة الاقتصاد بشأن القمح المدعوم والتسعيرة التي يجب أن تتغير تماشياً مع التقلبات الحادّة في سعر الدولار بالسوق الموازية". 

وأردف: "غداً، لا تسعيرة جديدة للخبز، وآخر جدول أسعار تم وضعه اعتمد دولار 24500 ليرة لبنانية، واليوم وصل سعر العملة الخضراء إلى 32 ألف ليرة، علماً أن كل المواد الأوليّة نشتريها بالدولار. فلتبادر وزارة الاقتصاد لمنحنا الطحين المدعوم الذي لا نحصل عليه أصلاً، وما يمكن قوله أن الأمور ليس جيّدة بالنسبة للمؤسسات طالما أن التسعيرة على حالها". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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