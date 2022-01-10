إقبالٌ كثيف قبل ارتفاع الأسعار.. محطات المحروقات تعجّ بالمواطنين

شهدت مدينة النبطية، مساء اليوم، اقبالاً كثيفاً من المواطنين على محطات المحروقات من أجل تعبئة البنزين بعد ورود معلومات عن ارتفاع سعره غداً وخوفاً من نفاده.

وعمد العديد من أصحاب المحطات على رفع الخراطيم والتوقف عن تعبئة المحروقات.

وفي عكار والضنية، أغلقت معظم محطات المحروقات أبوابها بعدما امتنعت عن تعبئة الوقود للمواطنين.