لبنان

إقبالٌ كثيف قبل ارتفاع الأسعار.. محطات المحروقات تعجّ بالمواطنين

Lebanon 24
10-01-2022 | 15:10
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شهدت مدينة النبطية، مساء اليوم، اقبالاً كثيفاً من المواطنين على محطات المحروقات من أجل تعبئة البنزين بعد ورود معلومات عن ارتفاع سعره غداً وخوفاً من نفاده.
وعمد العديد من أصحاب المحطات على رفع الخراطيم والتوقف عن تعبئة المحروقات. 
وفي عكار والضنية، أغلقت معظم محطات المحروقات أبوابها بعدما امتنعت عن تعبئة الوقود للمواطنين. 
 
وفي وقت سابق مساء اليوم، قالت مصادر في وزارة الطاقة لـ"لبنان24"، اليوم الاثنين، إنّ "مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 24600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين".  
ووفقاً للمصادر، فإنّ نسبة الـ15% من سعر صفيحة البنزين ستكون على أساس دولار سيتحدّد بنحو 30800 ليرة لبنانية. 
وبذلك، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين ارتفاعاً يتراوح بين 18 و 27 ألف ليرة، في حين أنّ سعر صفيحة المازوت قد يشهد زيادة بنحو يتراوح بين 30 و 48 ألف ليرة لبنانية. 
 
 
 
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