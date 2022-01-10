محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات.. ما السبب؟

تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية في الاسواق، ونظمت عدداً من محاضر الضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وذلك بمؤازرة من الشرطة البلدية في عدد من قرى محافظة جبل لبنان.

وأكدت الوزارة استمرارها بضبط المخالفات تمهيداً لاحالة المخالفين الى القضاء المختص.

وستقوم الوزارة بجولات موسّعة في كل المناطق اللبنانية بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والبلديات، وبالأخص على المخالفين الذين بُلّغت بهم الوزارة.