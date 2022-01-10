عائلته لم تدفع الفدية.. هذا ما حلّ بمخطوف في بعلبك!

أفرج خاطفون مجهولون عن الفلسطيني (م . م) مواليد 1982 الذي يعمل سائقاً على سيارة عمومية نوع هونداي ليترا طراز 1996 لون جردوني، بعدما أقلهم من بيروت الى بعلبك ليل امس حيث تم خطفه.وترجح المعلومات انه خطف الى منطقة حدودية بالقرب من الهرمل، وقام الخاطفون بالاتصال بشقيقه وطلبوا عشرة الاف دولار فدية مقابل الافراج عنه.وأكدت المعلومات الامنية ان المخطوف تعرض للضرب والتعذيب، وان الخاطفين سرقوا السيارة التي كانت في حوزته بعد تاكدهم من عدم امكان دفع ذويه الفدية لإطلاقه.