لبنان

المرتضى استقبل جورج خباز: المسرح اللبناني سوف يصمد ويعود إلى التألق

Lebanon 24
10-01-2022 | 16:44
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التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الأونيسكو، الفنان جورج خباز، وبحث معه في بعض المشاكل التي تواجه المسرح اللبناني في ظل الظروف الراهنة،

وتم الإتفاق على تكثيف اللقاءات للمضي قدماً في وضع رؤية ثقافية وطنية يكون فيها الدور الأساسي لعنصر الشباب وما يحملونه من أفكار ومشاريع وإبداع، وما يمكن لوزارة الثقافة أن تقدمه من دعم لهم.
 
وبعد اللقاء، غرد المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أنت خير من يرفد وزارة الثقافة بالأفكار والطروحات لدعم المسرح اللبناني والمسرحيين المتألقين ولا سيما الشباب منهم، ومساعدتهم على الصمود في هذه الظروف العصيبة. نحن وإياكم يدا بيد... والمسرح اللبناني سوف يصمد ويعود إلى التألق من جديد".
 
وفي تغريدة أخرى، قال المرتضى: "نفتخر ونعتز باختيار فناننا العريق رفيق علي أحمد من قبل الهيئة العربيّة للمسرح ليكون صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح. وبهذه المناسبة أتقدم من المسرحيين العرب بعامة، ومن المسرحيين اللبنانيين بخاصّة، بالمباركة والتهاني، وأتمنى لهم التألق المستمر".

وكان المرتضى استقبل لباحث شربل بو حنا وهنأه على الانجاز العلمي الذي حصده نتيجة حله حدسية "روزنفيلد"Rosenfeld's  conjecture والتي شغلت الكثير من العلماء منذ العام 1972 .
 
واعرب المرتضى عن فخره ومساندته خلال مسيرته العلمية، متمنيا ان يكون هذا الانجاز بادرة لحض المبدعين اللبنانيين وتشجيعهم للعمل مناجل رفع اسم لبنان عالياً في المحافل الدولية.

 
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