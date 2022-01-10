سعرُ الحلاقة في لبنان "يحلّق" عالياً.. كم بلغ؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تعرفة الحلاقة في منطقة الشمال.

وبلغت تكلفة حلاقة الشعر مع الذقن والشمع 70 ألف ليرة، في حين بلغت حلاقة الذقن 20 ألف ليرة.