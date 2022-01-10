لبنان

عجز في توحيد سعر صرف الدولار

Lebanon 24
10-01-2022 | 17:04
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يكشف مصرفي بارز عن عجز المؤسسات النقدية والمالية توحيد سعر صرف الدولار، بصرف النظر عن التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد أم لا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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