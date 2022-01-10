عجز في توحيد سعر صرف الدولار

يكشف مصرفي بارز عن عجز المؤسسات النقدية والمالية توحيد سعر صرف الدولار، بصرف النظر عن التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد أم لا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".