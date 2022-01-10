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لبنان
تدقيق في تهريب دولارات الى الخارج
Lebanon 24
10-01-2022
|
17:10
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تدقّق جهات أمنية بمعلومات عن تهريب دولارات، تجمع من السوق السوداء إلى الخارج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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