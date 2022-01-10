عون مصمّم على الحوار



ولفتت إلى ان "الرئيس عون لا يزال مصمماً على هذا الحوار الذي يناقش ملفات أساسية"، مشيرة إلى انه "يواصل تأكيده على اهمية انعقاد مجلس الوزراء وسير المؤسسات الدستورية".

وأكدت ان "عون يجوجل لاحقاً نتائج مشاوراته الحوارية بعدما يستكملها الاربعاء". أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان "رئيس الجمهورية ميشال عون يستمزج اليوم آراء القيادات السياسية بشأن دعوته إلى الحوار وشرح وجهة نظره ويستمع بدوره إلى آراء هؤلاء".ولفتت إلى ان "الرئيس عون لا يزال مصمماً على هذا الحوار الذي يناقش ملفات أساسية"، مشيرة إلى انه "يواصل تأكيده على اهمية انعقاد مجلس الوزراء وسير المؤسسات الدستورية".وأكدت ان "عون يجوجل لاحقاً نتائج مشاوراته الحوارية بعدما يستكملها الاربعاء".

ولفتت إلى ان "لقاءه مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم هو الاول بعد مواقف رئيس الجمهورية و"حزب الله".

ورأت انه "من السابق لأوانه الحديث عن فشل قيام الحوار، مشيرة إلى ان الامور تتظهر اكثر فأكثر في الساعات المقبلة".

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية على ان اي موعد مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاء لم يحدّد بعد.

(اللواء)