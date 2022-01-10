لبنان

عون مصمّم على الحوار

Lebanon 24
10-01-2022 | 17:18
A-
A+
Doc-P-905817-637774572448943167.jpg
Doc-P-905817-637774572448943167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان "رئيس الجمهورية ميشال عون يستمزج اليوم آراء القيادات السياسية بشأن دعوته إلى الحوار وشرح وجهة نظره ويستمع بدوره إلى آراء هؤلاء".
ولفتت إلى ان "الرئيس عون لا يزال مصمماً على هذا الحوار الذي يناقش ملفات أساسية"، مشيرة إلى انه "يواصل تأكيده على اهمية انعقاد مجلس الوزراء وسير المؤسسات الدستورية".
وأكدت ان "عون يجوجل لاحقاً نتائج مشاوراته الحوارية بعدما يستكملها الاربعاء".
ولفتت إلى ان "لقاءه مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم هو الاول بعد مواقف رئيس الجمهورية و"حزب الله".
ورأت انه "من السابق لأوانه الحديث عن فشل قيام الحوار، مشيرة إلى ان الامور تتظهر اكثر فأكثر في الساعات المقبلة".
ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية على ان اي موعد مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاء لم يحدّد بعد.
(اللواء)
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:58 | 2022-01-10
17:34 | 2022-01-10
17:24 | 2022-01-10
17:10 | 2022-01-10
17:04 | 2022-01-10
16:55 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website