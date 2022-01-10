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لبنان
انتخابات 2022: أولوية الأكثرية والرئاسة
Lebanon 24
10-01-2022
|
22:33
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كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ما كان يُبرَّر تفسيره في مطلع العهد، وهو سهولة بناء التحالفات الانتخابية من اجل المشاركة في الحكم، بات يصعب تصوّره في مرحلة ترافق الانهيار الشامل التدريجي. الا ان مقاربة انتخابات 2022 لا تقتصر على التحالفات وتقاسم الحصص، مقدار ربطها بالاستحقاق الاهم الذي يليها، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية. لذا يكمن الامتحان الفعلي لانتخابات 2022 في انه يسبق اجراءها، وهو التحقق من الغالبية النيابية المقبلة على ابواب انتخابات رئاسة الجمهورية. يعني هذا الامتحان اول مَن يعني - وقد يكون الوحيد بفعل فائص القوة - حزب الله بعدما بات يعدّ نفسه مرجعية حكم البلاد، كما في موقعه كأحد فريقي الثنائي الشيعي. لا يفصل دوره عن دور برّي، وجاهز للانضمام في كل لحظة الى كل معركة يطلق رئيس البرلمان شرارتها، لا الوقوف على الحياد او الاكتفاء بالتفرّج.الواضح في بعض وقائع الاشهر الاخيرة وتوالي سلسلة خسائر مُني بها رئيس الجمهورية وحزبه من داخل النظام والدستور وليس في الشارع، في اكثر من مواجهة مع برّي، لم يسع حزب الله سوى ان يتخذ الموقع الطبيعي له، وهو الوقوف الى جانب توأمه الشيعي، لا حليفه المسيحي. تعكس صلابة الموقف الشيعي، وهو يخوض اكثر من معضلة مع اكثر من فريق في آن، مع عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مجلس الوزراء والقضاء والتعيينات والسياسة الخارجية للحكومة، اصراره على البقاء قاطرة وحيدة للغالبية النيابية في انتخابات رئاسة الجمهورية، فيما هو قادر في الوقت نفسه على منع التئام مجلس الوزراء دونما حاجته بالضرورة الى النصاب الموصوف المعطّل. الامر الذي يبعث على ربط مصير انتخابات 2022 بالتوقعات التي تسبقها حيال مصير الغالبية الحالية: ان تكون نفسها في المجلسين الحالي والمقبل، او لا تكون انتخابات نيابية عامة.ابسط تعبير عن ذلك، هو ان الاكثرية النيابية داخل البرلمان باتت صورة معبّرة عن الغالبية السياسية الاوسع. الاكثرية التي يريد الثنائي الشيعي، وحزب الله خصوصاً، ان تكون هي الهيئة الناخبة للرئيس المقبل للجمهورية.
المصدر:
نقولا ناصيف - الأخبار
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