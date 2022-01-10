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لبنان
الحريري في بيروت في زيارة خاطفة؟
Lebanon 24
10-01-2022
|
22:36
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كتبت" الديار": تشير أوساط مطلعة الى ان القاهرة تستعد للتحرك قريبا باتجاه الرئيس سعد الحريري الذي قد يزور العاصمة المصرية قبل عودته التي وعد بها هذا الشهر الى بيروت، حيث من المقرر ان يبقى لثلاثة ايام سيعمل خلالها على ترتيب ملف الانتخابات النيابية على ان يعلن في نهاية «الورشة» قراره ازاء الاستحقاق لجهة الترشح والشخصيات المتبناة من قبله، وكذلك التحالفات في كافة المناطق.
(الديار)
المصدر:
الديار
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