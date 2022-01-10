لبنان

"التيار" يلعب بالتيار وكاد يشعل النار

Lebanon 24
10-01-2022 | 22:54
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كتب أسامة القادري في "نداء الوطن": أثار الانقطاع التام للتيار الكهربائي عن أكثر من 10 قرى بقاعية في "الغربي" عند ضفاف نهر الليطاني ومحيط بحيرة القرعون من الجهة الشرقية حالة من البلبلة والتصعيد الشعبي في ظل معاناة الأهالي جراء الظلمة الدامسة وتدنى ساعات التغذية. هذه الحالة تفاقمت أكثر بعد إعلان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي خروجه من تكتل لبنان القوي، منذ نحو سنة لتدخل قرى شرق البحيرة بأتون الصراعات السياسية والتجاذبات ورمي الاتهامات في ما بين الأهالي ومسؤول التيار الوطني الحر شربل مارون (مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد الماروني في البقاع الغربي) المفوض من قبل رئيس التيار جبران باسيل رسمياً لأن تكون جميع حلول المشاكل واصلاح الاعطال الكهربائية والمائية عبره فقط، وهذا يسجل سابقة في العمل السياسي أن تجيّر خدمات الكهرباء والمياه المقطوعة بعد استلام تياره منَّة منه.
فرغم هذا الإخفاق يؤخذ على نواب البقاع الغربي ومرجعياتهم السياسية تقصيرهم ورضوخهم لإبتزازات هذا التيار وتلك الحركة وذاك الحزب، وتركهم لمنطقة أمست نسبة الإغتراب فيها تفوق نسبة المقيمين،( 65% مغتربون و35% مقيمون يفتشون عن فرصة للهروب). في ظل انعدام فرص العمل وفتح آفاق الهجرة.
وبين هذه التجاذبات السياسية والاتهامات الطائفية دخلت القرى، مع ارتفاع سعر الصرف وغلاء كلفة المولدات الخاصة التي وصل فاتورتها 5 أمبير الى مليون ليرة، في الظلمة الدامسة، ومعها انقطعت مياه الشفة، فضاعفت الكلفة لتزيد من ارهاق المواطن عبئاً وضغطاً.
وازاء هذ الواقع المرير والموجع تغيب المرجعية السياسية والاجتماعية التي يمكنها أن تضرب بمطالب الناس في الارض لتفجر تحركات وضغوطات على المعنيين حتى تحقيق المطالب وايصال المناشدات لرفع الظلامة والظلم. وبسياسة "النعامة" يحاول التيار الوطني الحر أن يدفن مسؤوليته عن حرمان قرى من الكهرباء، فيما هو نفسه يمنّن أهالي قرى غرب البحيرة صغبين ومشغرة ومارع وعميق وعانا أنه لم يقطع عنها الكهرباء، مع العلم أن جميع قرى محيط بحيرة القرعون تتغذى منذ زمن طويل من معمل عبد العال، ولا دور للتيار الوطني الحر فيها، سوى أنه يضغط بين الحين والحين لقطعها عن هذه القرى بهدف تذكير الأهالي بوجوده فيها.
المصدر: نداء الوطن
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