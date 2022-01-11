إرتفاع كبير... كم بلغ سعر المحروقات؟

أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، وجاءت على الشكل الآتي:- البنزين 95 أوكتان: 374800 ليرة لبنانية.- البنزين 98 أوكتان: 387600 ليرة لبنانية.- الديزل أويل: 393400 ليرة لبنانية.