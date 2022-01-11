لبنان

لماذا ارتفعت أسعار المحروقات بشكل جنوني اليوم؟

Lebanon 24
11-01-2022 | 01:04
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أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح، أنه "كما الاسبوع الفائت، ارتفاع اسعار النفط عالميا والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار محليا أديا الى ارتفاع اسعار المحروقات في لبنان، ولذلك سيتواصل ارتفاع الاسعار في الجداول المقبلة. فمصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن منه لاستيراد %85 من البنزين من 23500 الى 24600 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقا لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا، فاحتسب بمعدل 30837 بدلا من 28787 ليرة".
 
وقال: "بالنسبة لاسعار النفط المستوردة، ارتفع سعر كيلوليتر البنزين في جدول اليوم 11.93 دولارا واحتسب 599.93 دولارا بدلا من 588 في الجدول السابق. اما كيلو ليتر المازوت فارتفع 14 دولارا من 601 الى 615 دولارا. 
 
وختم: "نتيجة كل ذلك، ادى الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 23400 ليرة  لتصبح 374800 ليرة وصفيحة المازوت 33000 ليرة لتصبح 393400 وقارورة الغاز 26200 ليرة لتصبح 345500 ليرة".

لبنان

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