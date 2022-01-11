أول المرشحين الرسميين للإنتخابات النيابية... من هو؟

أفاد مندوب "لبنان 24" أنه تسجل يوم امس أول المرشحين الرسميين على الانتخابات النيابية عن قضاء الكورة ويدعى "إدكار بولس" وهو من بلدة كفرعقا.ونشر عبر صفحته على فايسبوك التالي: "هدية ٢٠٢٢ الى الكورة الحبيبة أول مرشح في الأراضي اللبنانية. إسترجاع الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين والمفسدين. إسترجاع القضاء وإسترداد هيبة الدولة اللبنانية".