لبنان

الفضائح الانتخابية بدأت بالظهور

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2022 | 02:15
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يتردد في الصالونات السياسية في بيروت "ان احد الاحزاب تعمّد ترشيح أحد وزرائه السابقين لمقعد نيابي في دائرة بيروت الأولى، رغم علمه باستحالة  تحقيق نتيجة ايجابية نظرا لوجود منافس شرس وقوي على نفس المقعد".

ووفق ما يتردد في الكواليس فان هذا الترشيح يأتي في إطار المقايضة الانتخابية لتأمين مكان لوزير سابق آخر ينتمي الى هذا الحزب على لائحة أساسية قيد التشكيل، او على ابعد تقدير الحصول على مبلغ مالي لسحب المرشح الاول".

في المقابل يتردد "ان رئيس احد الاحزاب طلب من مرشح شاب مبلغ خمسة ملايين دولار لضمّه الى لائحته الانتخابية ".

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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