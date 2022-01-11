عبدالله: أزمة الدولار تحول كل نظامنا الصحي إلى ركام

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "أوجاع الناس من صعوبة وكلفة الاستشفاء، ومن فقدان وغلاء الأدوية على اختلافها، تحول كارثة حقيقية تهدد كرامة اللبناني في أمنه الصحي وحياة عائلته. أزمة الدولار تحول كل نظامنا الصحي إلى ركام، مع كل جهود وزارة الصحة. هذا البند، يتقدم على ما عداه من بنود مطروحة، لأنه يتعلق بأرواح الناس".

اوجاع الناس من صعوبة وكلفة الأستشفاء،

ومن فقدان وغلاء الأدوية على أختلافها،

تحول كارثة حقيقية تهدد كرامة اللبناني في أمنه الصحي وحياة عائلته .

أزمة الدولار تحول كل نظامنا الصحي إلى ركام،مع كل جهود وزارة الصحة.

هذا البند ،يتقدم على ما عداه من بنود مطروحة ،لأنه يتعلق بأرواح الناس. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 11, 2022