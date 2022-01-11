عبدالله: أزمة الدولار تحول كل نظامنا الصحي إلى ركام

اوجاع الناس من صعوبة وكلفة الأستشفاء،
ومن فقدان وغلاء الأدوية على أختلافها،
تحول كارثة حقيقية تهدد كرامة اللبناني في أمنه الصحي وحياة عائلته .
أزمة الدولار تحول كل نظامنا الصحي إلى ركام،مع كل جهود وزارة الصحة.
هذا البند ،يتقدم على ما عداه من بنود مطروحة ،لأنه يتعلق بأرواح الناس.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 11, 2022
اوجاع الناس من صعوبة وكلفة الأستشفاء،
ومن فقدان وغلاء الأدوية على أختلافها،
تحول كارثة حقيقية تهدد كرامة اللبناني في أمنه الصحي وحياة عائلته .
أزمة الدولار تحول كل نظامنا الصحي إلى ركام،مع كل جهود وزارة الصحة.
هذا البند ،يتقدم على ما عداه من بنود مطروحة ،لأنه يتعلق بأرواح الناس.