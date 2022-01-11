حجار جال على عدد من المراكز الاجتماعية في صيدا

جال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار السبت الماضي، على عدد من المراكز الإجتماعية في صيدا.إستهل جولته بزيارة مستوصف "ناتاشا" الشعبي للرعاية الصحية الأولية والفحوص المخبرية، حيث اطلع على خدمات المستوصف الشاملة ثم إنتقل إلى مركز "مدى" المجتمعي للاطلاع على أنشطته المختلفة.بعد الجولة على مشاريع مؤسسة “معروف سعد”، كان لحجار محطة في دار المسنين التابع لمطرانية الروم الكاثوليك في عبرا، وزيارة لـ "دار السلام" للرعاية الاجتماعية التابع لجمعية “جامع البحر” الخيرية في صيدا، حيث تم التوقيع على إنشاء عقد رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.تخلل الجولة لقاء موسع في بلدية صيدا مع 15 جمعية، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي حول البطاقة التمويلية ومراحل تنفيذها التي بدأت منذ أكثر من شهر، وكان هناك مداخلات واستفسارات من الحضور حولها، رد عليها الوزير حجار مبديا إستعداد الوزارة الدائم للمساعدة وتدريب الجمعيات حول كل ما يتعلق بالبطاقة التمويلية.