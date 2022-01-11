لبنان

محتجون يقفلون مستديرة العبدة في عكار لبعض من الوقت

Lebanon 24
11-01-2022 | 02:20
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أقفل عدد من المحتجين، صباح اليوم، مستديرة العبدة في عكار بالاتجاهين، لبعض من الوقت، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية. 
 
 
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