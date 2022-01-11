لبنان

عصابة سرقة في قبضة "المعلومات"...وهذا ما ضبط بحوزتها!

Lebanon 24
11-01-2022 | 02:40
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

   أقدم مجهولون على سرقة قطع غيار ومصابيح سّيّارات وأدوات صناعية (عدّة)، من داخل محل لتصليح وبيع قطع السّيارات في محلّة الدكوانة، بواسطة الكسر والخلع. قُدِّرَت قيمة المسروقات بحوالى /١٢،٠٠٠/ دولارٍ أميركي.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد هوية الفاعلين، وهم كلٌّ من:

-  ف. م. (من مواليد عام ٢٠٠٣، سوري)

- أ. م. (من مواليد عام ١٩٩٨، سوري)

- ح. ش. (من مواليد عام ٢٠٠٠، سوري)

  بتاریخ 2022-1-3، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة سد البوشرية، نتج عنه توقيف المشتبه بهم.

بتفتيش منزلهم، الكائن في محلّة برج حمود، عُثر على المسروقات.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ عملية السرقة من المحل المذكور، وأنهم كانوا ينوون بيع المسروقات إلى عدد من محال بيع قطع السيّارات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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