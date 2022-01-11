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لبنان
بالصور... مواد غريبة في البنزين!
Lebanon 24
11-01-2022
|
02:44
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يشكو اهالي مدينة طرابلس وضواحيها من قلة جودة البنزين في بعض محطات المدينة، حيث تبين وجود مواد لونها ابيض ورواسب غريبة داخل البنزين.
وقد نصح المواطنون بعدم تعبئة البنزين اليوم حفاظاً على السيارات.
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