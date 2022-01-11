بالصور... مواد غريبة في البنزين!

يشكو اهالي مدينة طرابلس وضواحيها من قلة جودة البنزين في بعض محطات المدينة، حيث تبين وجود مواد لونها ابيض ورواسب غريبة داخل البنزين.



وقد نصح المواطنون بعدم تعبئة البنزين اليوم حفاظاً على السيارات.