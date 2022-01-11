لبنان

بيع الخبز "بالرغيف"! (صورة)

Lebanon 24
11-01-2022 | 03:00
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انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أحد المتاجر يقوم ببيع الخبز "بالرغيف" عوضاً عن الربطة، حيث يساوي سعره 500 ليرة فقط.
 
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الخبز

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