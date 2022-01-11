لبنان

نقابة معامل تعبئة الغاز تحذّر..ازمة تلوح في الافق؟

Lebanon 24
11-01-2022 | 03:14
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أكدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي برئاسة النقيب انطوان يمين في بيان أن "أصحاب هذه المعامل يتكبدون خسائر لا يستطيعون الاستمرار بها أسبوعيا". وقالت في بيان: "بما أننا طالبنا أن يصدر تركيب الاسعار مرتين اسبوعيا تماشيا مع تقلبات سعر الصرف، وبما أن الوزارة لم تستطع اللحاق بسعر الصرف وتصدر الجدول حسب معطياتها وليس حسب معطيات واقع الحال، وبما أننا نحن أصحاب معامل التعبئة نتكبد خسائر لا نستطيع الاستمرار بها اسبوعيا، نطالب بصدور جدول تركيب الأسعار يوميا حسب سعر صرف الدولار، وإلا لن نسطيع التزام الجدول وسنكون امام خيار الإقفال وعدم استلام مادة الغاز حتى لا نكون بالمواجهة مع المواطن في ظل هذه الظروف السيئة، وعلى الرغم من كل هذه المصائب المالية والمعيشية يتكبد المواطن دفع بدل قوارير منذ اكثر من سنة ولم يتم استبدال قوارير".
 
وسألت النقابة: أين مبالغ القوارير ومع من؟ نطالب بالمسائلة عن هذا الموضوع".
 
أضاف البيان: في ما يلي جدول التسعيرة للمعامل:
1034       سعر طن الغاز واصل المعمل.
X31800     سعر الصرف.
32,976,600 سعر الطن الواحد.
100 %      عبارة عن الطن.
329,766    سعر القارورة ارض المعمل.
324,000    المطلوب بيعها.
5766-      خسارة في كل قارورة.
 
وختمت النقابة سائلة: "اين جعالة صاحب المعمل؟ اين لحظ مصاريف تشغيل المؤسسة من عمال ومازوت وكهرباء ومالية وضرائب؟".

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