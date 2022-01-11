لبنان

وزير الصحة يطمئن: الوضع الإستشفائي مضبوط

Lebanon 24
11-01-2022 | 03:25
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أكّد وزير الصحة العامّة فراس أبيض، أن "الوضع الإستشفائي مضبوط، وسنشهد في هذا الأسبوع استقراراً في الارقام ثم انخفاضاً"، مُشيراً إلى أنّ "هذا السيناريو الذي حصل في افريقيا".

أبيض وفي حديثٍ لقناة الـ"LBC"، أضاف، "بالنسبة للمدارس طلبنا التشدد في إجراءات الوقاية وعملنا مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وقدمنا فوق الـ 200 كمامة وأمور التعقيم كما قدمنا 10 آلاف فحص pcr لبعض المدارس".

وشدّد على أنّ "اللقاح هو الذي يحمي الناس، وذلك عبر الأرقام العلمية ونصائح الأطباء".
 
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