غرييو في بعبدا... هذا ما أطلعت عليه عون

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون سفيرة فرنسا في لبنان السيدة آن غرييو التي أطلعته على نتائج لقاءاتها في باريس واهتمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالوضع في لبنان.