لبنان

غرييو في بعبدا... هذا ما أطلعت عليه عون

Lebanon 24
11-01-2022 | 03:54
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون سفيرة فرنسا في لبنان السيدة آن غرييو التي أطلعته على نتائج لقاءاتها في باريس واهتمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالوضع في لبنان.
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