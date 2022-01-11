سرقة مولد كهربائي من داخل محل في هذه المنطقة!

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك ، بان مجهولين سرقوا مولدا كهربائيا من داخل محل (م. ح.) لبيع الألبسة داخل السوق التجاري في بعلبك، بواسطة الكسر والخلع.

وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة هوية الفاعلين.