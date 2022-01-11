لبنان

سرقة مولد كهربائي من داخل محل في هذه المنطقة!

Lebanon 24
11-01-2022 | 04:03
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك ، بان مجهولين سرقوا مولدا كهربائيا من داخل محل (م. ح.) لبيع الألبسة داخل السوق التجاري في بعلبك، بواسطة الكسر والخلع.
وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة هوية الفاعلين.
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