لبنان

اللقاء الوطني للهيئات الزراعية: لبرنامج مطلبي موحد

Lebanon 24
11-01-2022 | 04:25
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اعلن "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في بيان عن "دعمه تحركات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الخميس المقبل"، واشار الى "معاناة العمال والمزارعين في تأمين مادة المازوت والكهرباء"، ولفت الى "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي وصل اليها لبنان"، مطالبا وزارة الزراعة ب"مساعدة العاملين بالقطاع الزراعي للوصول الى حقهم بالضمان الصحي والاجتماعي".

كما شدد اللقاء على "ضرورة تبني برنامج مطلبي موحد لمختلف القطاعات العمالية والزراعية والانتاجية"، واكد انه "لم يعد جائزا التحركات الجزئية  بسبب شمولية الازمة البنيوية وتداعياتها على كل القطاعات ".

كما اعلن "انه بصدد العمل على  وضع برنامج مطلبي موحد للمطالب وصوغ خطوات عملية للتحركات المطلبية".

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