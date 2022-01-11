لبنان

اضراب مفتوح لموظفي الصيانة في اللبنانية غداً

Lebanon 24
11-01-2022 | 04:41
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اعلن موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية - الحدث "الاضراب المفتوح ابتداء من يوم غد حتى تحقيق المطالب".

وقالوا في بيان:"في ظل الازمة الإقتصادية والمعيشية الحادة التي تمر بها البلاد، وتدهور سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار، وتلاشي القيمة الشرائية للرواتب والاجور،  وبعد التواصل مع المعنيين لتصحيح رواتبنا واجورنا بما يمكننا من تأمين الحد الادنى من مقومات الحياة المعيشية (علما بان هذه الرواتب والاجور ما زالت تحسب على سعر الصرف 1500 ليرة) ، قررنا رفع الصوت واعلان الإضراب المفتوح إبتداء من التاسعة من صباح غد الاربعاء، حتى يتم تلبية كل مطالبنا المحقة وأهمها تعديل الرواتب والاجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور، واسوة بالمتعهدين الاخرين الذين تم تعديل سعر الصرف لهم".
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