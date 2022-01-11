لبنان

في هذه البلدة... الجيش أوقف سوريين لاشتباه بعلاقتهما بتنظيمات ارهابية

Lebanon 24
11-01-2022 | 04:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن أن الجيش أوقف سوريين اثنين في عرسال للاشتباه بعلاقتهما بتنظيمات ارهابية، وقد تمت احالتهما الى التحقيق.
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عرسال

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