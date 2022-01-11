نائبٌ يتحدث عن "طابور ذل".. هذا ما طلبه من وزير الداخلية

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: " طوابير الذل انتقلت إلى المعاينة الميكانيكية لسيارات المواطنين. نأمل من وزير الداخلية الإيعاز بزيادة أيام عمل مراكز المعاينة، وتمديد مهلة استيفاء الميكانيك، والاشارة إلى القوى الأمنية بإمهال المواطنين وعدم حجز سياراتهم. ارحموا الناس واحترموهم وقدروا ظروفهم".